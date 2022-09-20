اقتصار دور وزارة الصحة على الطب الوقائى والإسعاف غير صحيح.. إنفوجراف

انتشرت شائعة عن تفكيك وزارة الصحة وتحويلها لشركات واقتصار دور الوزارة والمستشفيات على خدمات الطب الوقائى والإسعاف، إلا أن جهود الدولة فى هذا المجال تفنذ كل الأكاذيب والشائعات المتداولة خلال الفترة الماضية.

والدليل على أن الحديث عن إهمال الدولة للقطاع الصحى مجرد شائعات مغرضة، هو زيادة أرقام الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة والتي تكشف مدى اهتمام الدولة بقطاع الصحة بمختلف مجالاتها، وهى كالآتى:

310مليارات جنيه إجمالى مخصصات الصحة بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة 21-2022

10.9مليار جنيه مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

8.1مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية

فضلا عن تحقيق الدولة عدد من الإنجازات فى قطاع الصحة منها إطلاق المبادرات الطبية مثل:

100 مليون صحة

"دعم صحة المرأة"

"القضاء على فيروس سى"

"صحة الأم والجنين"

"الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب"



