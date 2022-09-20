اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:56 م
أكرم القصاص
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اعتقال طالب ياباني لحيازته مادة البارود قرب السفارة الأمريكية بطوكيو

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:00 م
اعتقال طالب ياباني لحيازته مادة البارود قرب السفارة الأمريكية بطوكيو الشرطة اليابانية
أ ش أ

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ألقت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء القبض على طالب يبلغ من العمر 26 عامًا بتهمة انتهاك قانون الأسلحة النارية الياباني وذلك بعدما عثرت بحوزته على ما يبدو أنه "بارود محلي الصنع" أثناء تواجده بالقرب من السفارة الأمريكية في طوكيو.


وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، أنه قبل إلقاء القبض على الطالب، نُقل عن شوجو كوياما وهو طالب جامعي من منطقة سويتا بمحافظة أوساكا، قوله ،أثناء استجوابه الطوعي ،إنه جاء ليلقي (متفجرات) على السفارة بعد أن تعلم كيفية صنع الخليط على الإنترنت.


من جهتها.. أوضحت مصادر التحقيق أنه يشتبه في أن كوياما وضع حوالي 160 جرامًا من البارود في كوب مغلف بالقماش وحمله في جيبه أثناء تواجده في الشارع أمام السفارة، عندما أوقفه ضابط شرطة مناوب ولاحظ أنه يتصرف بشكل مريب.


وقامت الشرطة بتفتيش مواقع من بينها منزل الطالب في محافظة أوساكا بغرب اليابان، وصادرت ما يعتقد أنه مكونات لازمة لصنع البارود.


اليابان

السفارة الأمريكية فى طوكيو

البارود

الأوضاع فى اليابان



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