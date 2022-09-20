استعدادا للعام الدراسى.. 33 مدرسة جديدة تدخل الخدمة فى محافظة الجيزة

كتبت - مرام محمد

تستقبل محافظة الجيزة، العام الدراسى الجديد بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، تسهم فى توفير 562 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 235،8 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ويستعرض "اليوم السابع" المدارس الجديدة والتوسعات والإحلال المقرر دخولها الخدمة بالعام الدراسى الجديد:

-مدارس (المهندس عبد العظيم أبو عيشة رسمى، العجمى الإعدادية، عزبة الحجارة للتعليم الأساسى، السلام بكفر الواصلين، نزلة ترجم للتعليم الأساسى، كفر حلاوة الابتدائية، الإخلاص للتعليم الأساسى) في مركز ومدينة أطفيح.

-مدارس (الشيخ عبد القادر، حاجز بغمازة الكبرى، عرب القميعى للتعليم الأساسى، نجوع العرب الابتدائية، الفرسان للتعليم الأساسى، أبو بكر الصديق الابتدائية، الشهيد مجند أحمد على إبراهيم الابتدائية، الأنوار الابتدائية، عرب الحصار بالأقواز ) في مركز ومدينة الصف.

-مدارس (معتنمد مدين للتعليم الأساسى، منشأة أبى العباس للتعليم الأساسى، الجزيرة الرسميىة لغات، طهما للتعليم الأساسى، كفر حميد، جرزا. وحدة الناصرية للتعليم الأساسى) في مركز ومدينة العياط.

-مدارس (نور العلم، إمبابى خضر للتعليم الأساسى، صلاح أبو بكر غريب الابتدائية، شريف عنانى للتعليم الأساسى) في مركز ومدينة البدرشين.

-مدرسة زهور وبراعم ترسا للتعليم الأساسى بمركز ومدينة أبو النمرس.

-مدرستا المنصورية الرسمية وأتريس الابتدائية المشتركة بمنشأة القناطر.

-مدرسة الشهيد الرقيب ممدوح سالم بمركز ومدينة أوسيم.

-مدرسة الأندلس الإعدادية بنات بجنوب الجيزة ومدرسة المتفوقين الثانوية بأكتوبر.