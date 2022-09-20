ارتفاع أسعار الخبز 18% يفجر أزمة جديدة فى أوروبا

فاطمة شوقى

تعانى أوروبا من ازمة فى الخبز بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضى، وذلك يعود للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة الطاقة التى تسببت بها ، والتى تعتبر أهم الاسباب الرئيسية التى ادت إلى ارتفاع سعر الخبز فى القارة العجوز.

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن أوروبا أصبح تعانى من ارتفاع فى اسعار جميع المواد الغذائية ، ووصلت الى ذروتها التاريخية وأصبح الخبز هو أغلى من أى وقت مضى ، وفقا لمكتب الإحصاء للمفوضية الأوروبية "يوروستات" الذى أكد أن تكلفة الخبز فى أغسطس فى الاتحاد الاوروبى زاد بنسبة 18% مما كانت عليه قبل عام ، بينما ارتفع سعره فى 2021 بنسبة 3% فقط مقارنة بعام 2020.

ويؤثر الوضع بشكل أساسي على الدول الأكثر اعتمادا على روسيا واوكرانيا ، وتأتى المجر فى المقدمة والأكثر معاناة إلى حد بعيد من ارتفاع أسعار الخبز ، حيث ارتفعت ، في عام واحد فقط ، بنسبة 65٪. ثم تأتي بعد ذلك ليتوانيا وإستونيا وسلوفاكيا وكرواتيا وبولندا ولاتفيا ، التي سجلت زيادة تزيد قليلاً عن 30٪، وتحت المتوسط ​​الأوروبي توجد دول مثل إسبانيا (15.2٪) ، البرتغال (15٪) ، بلجيكا (13.7٪) ، هولندا (9.6٪) أو فرنسا (8.2٪).

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الخبز هو الحرب في أوكرانيا ، بسبب أزمة الطاقة التي تسببت بها ولأن كلاً من روسيا وأوكرانيا - المعروفين باسم سلة الخبز في أوروبا - أساسيان في إنتاج القمح والشوفان والذرة وعباد الشمس على نطاق عالمي وكذلك في أوروبا. وهكذا ، غيّر الصراع فجأة سوق الغذاء وجعل صادرات الحبوب صعبة. علاوة على ذلك ، في أوكرانيا ، على سبيل المثال ، اضطر بعض المزارعين إلى التوقف عن العمل في الأرض وما بين 20٪ و 30٪ من الحقول لم يتم حرثها منذ بداية الحرب.