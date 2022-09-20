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إطلاق اسم الملكة إليزابيث الثانية على محطة مترو بباريس لمدة يوم واحد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 04:00 ص
إطلاق اسم الملكة إليزابيث الثانية على محطة مترو بباريس لمدة يوم واحد مترو باريس
كتب : أحمد علوى

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ذكرت قناة "فرنسا 3"، الاثنين، أنه تم تعديل ثلاث من اللوحات الست التي تحمل اسم جورج الخامس في محطة مترو باريس بمناسبة مراسم جنازة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية التي تجرى اليوم في لندن، والتي وافتها المنية في الثامن من سبتمبر الجاري عن عمر ناهز 96 عاما.
 
وأشارت إلى أنه تم إعادة تزيين اللوحات التي تحمل اسم جورج الخامس (جد الملكة إليزابيث الثانية) في محطة مترو أنفاق بباريس واستبدالها بصفة مؤقتة باسم الملكة الراحلة؛ تزامنا مع مراسم الجنازة الرسمية للملكة، إذ ستبقى اللوحات الجديدة في مكانها ليوم واحد فقط، حيث ستتم إزالتها مساء الإثنين.
 
وأوضحت الهيئة المستقلة للنقل في باريس (را تي بي) - في بيان صحفي - أنها أرادت بهذه اللفتة "المشاركة في يوم الحداد" على الملكة الراحلة.

الملكة اليزابيث

مترو بباريس

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