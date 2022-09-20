اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:52 م
أكرم القصاص
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إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:51 ص
إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 8 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى أمام مدينة الفيوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 8 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

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