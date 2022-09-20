اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:02 م
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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى بالجيزة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:08 م
إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى بالجيزة إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى جنوب الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث. 
 
وتلقت إدارة المرور بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الدائرى الإقليمى، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص قبل الكارتة بنحو 10 كم للقادم من الطريق الصحراوى الغربى اتجاه العياط.
 
وأسفر الحادث عن 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى العياط المركزى بواسطة سيارات مرفق الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

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