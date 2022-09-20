إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم 7 سيارات بطريق العجمى بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

وقع حادث تصادم مروع، مساء اليوم، الثلاثاء، بين 7 سيارات نقل وملاكي وأجرة بطريق العجمي المتجه إلى الكيلو 21 طريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي واسفر عن 3 إصابات ولا وفيات.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بمفارق طريق العجمي المتجه إلى الكيلو 21، ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من إدارة المرور رفقة سيارات الاسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم 7 سيارات، بينهم سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالرمال.

وبالمعاينة تبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وفتح الطريق لتسهيل الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.