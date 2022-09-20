إصابة مزارع بحروق متفرقة بالجسم خلال مشاجرة مع جيرانه بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة مزارع بحروق متفرقة بجسده خلال مشاجرة اندلعت بينه وبين جيرانه، بقرية البقاشين دائرة المركز، وتم نقله إلى أحد مستشفيات محافظة القاهرة للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال شهود العيان، والاستعلام عن حالة المصاب المرضية وتأثير الحروق عليه.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي، بوصول عادل "ع ر"، مزارع 63 سنة، مصاب بحروق متفرقة بجسده من الدرجة الأولى والثانية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بقيادة الرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز كفر شكر، إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية، أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات بين طرف أول "عادل ع ر"، مصاب بحروق متفرقة، وتم حجزة بأحد مستشفيات القاهرة للعلاج، نتيجة إلقاء زجاجة بنزين مشتعلة من قبل الطرف ثاني، وهم "شعبان ع أ"، و"محمد ش"، و"كريم ش"، و"شعبان ع"، و"محمد ع".

وتمكن رجال مباحث المركز من ضبط 3 متهمين وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.