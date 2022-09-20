إدارة منطقة زابوريجيا تقرر إجراء استفتاء على الانضمام لروسيا فى 24 سبتمبر

وكالات

قررت الإدارة الموالية لموسكو في منطقة زابوريجيا الأوكرانية إجراء استفتاء على الانضمام لروسيا اعتبارا من يوم 23 سبتمبر، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

وكان قد أعلنت سلطات جمهورتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومنطقتا زابوروجيا وخيرسون بدء الإجراءات لتنظيم استفتاء شعبي حول الانضمام إلى روسيا.

إلى ذلك بحث رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مع رئيس جمهورية لوجانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء الاستفتاء في الجهوريتين.

واقترح بوشيلين على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.

ونوه بوشيلين بأنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.