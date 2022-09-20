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إحلال شبكات تليفون مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء من نحاس إلى فايبر

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:50 ص
إحلال شبكات تليفون مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء من نحاس إلى فايبر التليفونات الارضية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تواصلت فى شمال سيناء، أعمال تطوير شبكات التليفونات الأرضية، حيث أعلن وائل حلاوة مدير سنترال مدينة الشيخ زويد، أنه تم الانتهاء من تحويل شبكات التليفونات الأرضية بحى الكوثر من نحاس إلي فايبر.

واضاف حلاوة، أنه تم تزويد سنترال الشيخ زويد سعة 2048 خط جديد وتم فتح التعاقد علي مدينة الشيخ زويد بالكامل، وفتح التعاقد علي جميع أحياء وقري مدينة الشيخ زويد بالكامل، لافتا إلى انه جارى البدء في تنفيذ عدد 30 مشروع FTTH بجميع المناطق المتعذرة بالشيخ زويد وقراها خلال الأسابيع القادمة وهى ( الشلاق - الغراء ، الظهير ، الخلايلة ،الطريق الدولي ،المساكن البدوية ،المعنية،أبوحلو ،أبوزرعي).

وسبق واعلن المهندس وائل حلاوة مدير سنترال مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء ، انه تم الإنتهاء من توريد وتجهيز كبائن msan  لإحلال خطوط التليفونات بحي الكوثر من نحاس إلي فايبر، لافتا إلى أنه تم وصول وتركيب  2 كابينة بسعة 2048 خط،  وجارى استكمال الأعمال المدنية والكهربائية وفتح التعاقد بعد الانتهاء من جميع الأعمال .

 


شمال سيناء

الشيخ زويد

التليفونات الارضية



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