إحالة مديرى مدارس للتحقيق لعدم الاستعداد لبدء الدراسة بأسوان

أحالت مديرية التربية والتعليم بأسوان عددا من مديرى المدارس للشئون القانونية، لعدم الجاهزية والاستعداد الجيد لبدء العام الدراسى، كما تمت إحالة أحد المعلمين للشئون القانونية لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفى.

فى نفس السياق تفقد عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان مدارس إدارات نصر النوبة وكوم امبو ودراو لمتابعة آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد 2023/2022، يرافقه فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، و مديرى الإدارات الثلاث.

بدأت الجولة بإدارة نصر النوبة التعليمية حيث تابع وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان مدرسة كلابشة الثانوية وبعد تفقده لعدد من الفصول وفناء المدرسة وجد أن المدرسة غير مستعدة بالشكل المطلوب للعام الدراسى، حيث تتواجد الأحجار وأوراق الأشجار الكثيفة بالفناء والملعب وكلف سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة بتشكيل لجنة متابعة للمرور على المدرسة غداً للتأكد من جاهزيتها واستكمال أعمال النظافة بها، وأشاد وكيل المديرية بتفعيل مجموعات التقوية بالمدرسة.

ثم استكمل وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان جولته بنصر النوبة، وتفقد مدارس مرواو الابتدائية، ومجمع كلابشة الابتدائية، ومدرستى العلاقى الابتدائية والاعدادية، وعبد الستار ميرغنى الاعدادية، ودابود أول الاعدادية حيث وجه الشكر لإدارات ومعلمى هذه المدارس نظراً لاستكمال أعمال النظافة والصيانة واستعدادها الجيد للعام الدراسى.

وانتقل وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان لإدارة كوم أمبو التعليمية وتابع مدارس سبيل العرب الابتدائية والإعدادية والسبيل بحرى الابتدائية والاعدادية وأم المؤمنين الابتدائية وأحمد محمد موسى الثانوية، حيث لاحظ وجود رواكد بمدرستى سبيل العرب الابتدائية والإعدادية وعدم انتهاء أعمال النظافة بجانب وجود مسرح مدرسى غير مستغل وطالب الإدارة بالاستفادة منه وتفعيل الأنشطة وتم إحالة أحد المعلمين بالمدرسة للشئون القانونية بالإدارة لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفى.

كما تمت إحالة مديرى مدرستى السبيل بحرى الابتدائية والإعدادية للتحقيق لعدم الجاهزية والاستعداد الجيد لبدء العام الدراسى، وقدم لطفى الشكر لإدارة ومعلمى مدرستى أم المؤمنين الابتدائية وأحمد محمد موسى الثانوية للاستعداد المتميز لبدء العام الدراسي الجديد.

وعلى هامش زيارته لمدرسة أحمد موسى الثانوية بنات تابع وكيل المديرية ورشة عمل صقل مهارات الإخصائيين الاجتماعين بإدارة كوم امبو حيث أعرب عن سعادته بالتواجد مع الإخصائيين الاجتماعيين الذين هم أحد أعمدة التربية والتعليم و الركائز الأساسية في إعداد جيل واعى ومثقف.

واستأنف وكيل المديرية جولته لإدارة دراو حيث تابع مدارس مجمع الشطب الابتدائية حيث تجرى أعمال النظافة واستكمال الاستعدادات وطالبهم بسرعة إنهائها، كما تفقد مدرستى نجع ونس الابتدائية والشيخ عامر الجديدة الابتدائية ،وقد أبدى وكيل المديرية إعجابه بمكتبة مدرسة مجمع الشطب الابتدائية والأنشطة المتنوعة داخل المكتبة، وكذلك المدخل المتميز لروضة مدرسة الشيخ عامر الجديدة الابتدائية والوسائل التعليمية فى قاعات رياض الأطفال.

وفي نهاية جولته أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان على أهمية مواصلة الجهود داخل المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، وقدم الشكر لمديرى الإدارات الثلاث وإدارات المدارس المختلفة والمعلمين وجميع العاملين.