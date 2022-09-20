أوكرانيا: الصادرات الزراعية عبر الموانئ البحرية تتجاوز 4.1 مليون طن

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرنية الرسمية إنه تم تصدير ما يزيد عن 4.1 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ مغادرة أول سفينة محملة بالمحاصيل المنتجة في أوكرانيا بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود. وبشكل عام، غادرت 177 سفينة الموانئ الأوكرانية، وهي محملة بالمنتجات الزراعية باتجاه الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية".

وأضاف البيان: أنه حتى الساعة، أبحرت ثماني سفن أخرى محملة بـ 195.7 ألف طن من المنتجات الزراعية من ميناء أوديسا وميناء تشورنومورسك عبر ما يسمى بـ "ممر الحبوب".

بالإضافة إلى ذلك، رست سفينة تابعة لشركة نقل البضائع السائبة BC VANESSA اليوم على رصيف ميناء أوديسا، وهي رابع سفينة يستأجرها برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لتحميل 30 ألف طن من القمح لأفغانستان بحسب البيان.