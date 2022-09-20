أطفال كنيسة مارجرجس بألماظة يقدمون أوبريت "النور الحقيقى" على مسرح مكتبة مصر الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

قدم أطفال وشباب كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة، أوبريت بعنوان "النور الحقيقى" على مسرح مكتبة مصر الجديدة، بحضور الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والآباء كهنة الكنيسة.

وشارك فى العرض 200 من أطفال وشباب وخدام الشباب بالكنيسة، كما قدم فريق كورال "قلب المرنم الصغير" من مرحلتي ابتدائي وإعدادي التابع للكنيسة ذاتها فقرات متنوعة من الألحان والترانيم الكنسية، كما شهدت الاحتفالية حضور كثيف من الجمهور.

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب يوم 27 سبتمبر الحالى، حيث يعتبر أحد الأعياد السيادية ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.