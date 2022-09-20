اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أطفال كنيسة مارجرجس بألماظة يقدمون أوبريت "النور الحقيقى" على مسرح مكتبة مصر الجديدة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:00 م
أطفال كنيسة مارجرجس بألماظة يقدمون أوبريت "النور الحقيقى" على مسرح مكتبة مصر الجديدة أطفال الكنيسة مع الأباء بعد الأوبريت
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم أطفال وشباب كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة، أوبريت بعنوان "النور الحقيقى" على مسرح مكتبة مصر الجديدة، بحضور الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والآباء كهنة الكنيسة.

وشارك فى العرض 200 من أطفال وشباب وخدام الشباب بالكنيسة، كما قدم فريق كورال "قلب المرنم الصغير" من مرحلتي ابتدائي وإعدادي التابع للكنيسة ذاتها فقرات متنوعة من الألحان والترانيم الكنسية، كما شهدت الاحتفالية حضور كثيف من الجمهور.

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب يوم 27 سبتمبر الحالى، حيث يعتبر أحد الأعياد السيادية ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اوبريت النور الحقيقى



الموضوعات المتعلقة

ما هو طقس اللقان فى الكنيسة الأرثوذكسية؟

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:50 ص

عودة أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية من ألمانيا بعد انتهاء رحلة علاجه

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:37 ص

تعرف على ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى جنازة الملكة إليزابيث

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:34 ص

لو عايز تنضم لإحدى لجان مجلس الكنيسة الأرثوذكسية.. هنقول لك التفاصيل

السبت، 17 سبتمبر 2022 07:00 ص

تعرف على الدراسات المقدمة فى دير أنافورا بالكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:00 ص

ماذا تقدم لجنة شئون الرهبنة والأديرة في الكنيسة الأرثوذكسية؟

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:00 ص

أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية يطمئن الأقباط بشأن صحته من ألمانيا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:13 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة