اليوم السابع
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أصغر "صديقة مراسلة" مع التاج البريطانى.. تلقت 50 ردا وتتعهد بمخاطبة تشارلز

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:07 م
أصغر "صديقة مراسلة" مع التاج البريطانى.. تلقت 50 ردا وتتعهد بمخاطبة تشارلز الطفلة جريس
كتبت : نهال أبو السعود

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قالت فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات كانت تكتب بانتظام إلى العائلة المالكة ولديها أكثر من 50 رسالة رد، إنها تنوى مواصلة كتابة الرسائل للقصر الملكى بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

 

وفقا لشبكة بى بى سى بدأت جريس، من وارويكشاير، بالكتابة إلى العائلة المالكة فى جميع المناسبات من سن الرابعة، وقالت الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات إنها تريد اعلامهم بأخبارها وكتبت ما الذى ستفعله عائلتها.

 

وقالت جريس إن رسالتها الأولى إلى الملك الجديد ستقول له فيها "نعتقد أنه سيصبح ملكًا جيدًا حقًا".

 

وفى حديثها عن الرسالة الأولى التى كتبتها، قالت جريس: "لم أكن أتوقع منهم الرد فعليًا. اعتقدت أنهم سيقولون فقط حسنًا ومنذ ذلك الحين كتبت إليهم فى مناسبات عديدة"، وقالت "نقول لهم عيد ميلاد سعيد ونخبرهم عن الأشياء الخاصة التى قمنا بها".

 

قال الأب مارك أوكونيل أن ابنته تلقت بعض الردود التى وصفها بـ"المذهلة" وأوضح: "غالبًا ما كانت تستقبلها من سيدة الملكة المنتظرة لقد تضمنت بعض "الذكريات الرائعة حقًا".

 

وأضاف: "إنه لأمر رائع أن يدخل المغلف من الباب بعنوان قصر كنسينجتون أو قصر باكنجهام، أو من أى مكان يأتى منه سيكون صندوق ذاكرة رائعًا حقًا لننظر إليه على مر السنين ونرى كيف تطورت الأسرة."

 

قال أن الأسرة احتفظت بأكثر من 50 رسالة كانت أحدثها تتعلق بالاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة الراحلة اليزابيث، وقال أوكونيل: "من الجيد حقًا أنهم يأخذون الوقت لتصفح مثل تلك الرسائل".


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اخبار بريطانيا

قصر باكنجهام

الملك تشارلز

وفاة الملكة اليزابيث



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