أسعار الذهب فى مصر الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مستهل تعاملات اليوم، حيث شهدت ارتفاعا بحوالي 4 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1120 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 1665 دولار حالياً، ليواصل سعر الذهب محليا صعوده واستمرار الهبوط في السعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 960 جنيها.

الذهب عيار 24 يسجل 1280 جنيها.

عيار 21 يسجل 1120 جنيها.

الجنيه الذهب 8960 جنيها.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلى بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذى رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخرى بسبب الهبوط العالمى فى سعر الذهب.

وقالت الشعبة في بيان، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد، الأمر الذى يجعل السعر فى مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع فى الشعر العالمى.