أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 20-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 20-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.270 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ حق اكتتاب شركة غاز مصر-1، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، جنوب الوادي للأسمنت.

البورصة تربح 6.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.270 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.11%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 23.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 65.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 2.8 مليون جنيه، 96.9 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4054 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

أوراسكوم كونستراكشون

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، قيام صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund بزيادة نسبة ملكيته في أسهم الشركة لتصل إلى نسبة 16.16% من إجمالي أسهم الشركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والكابلات الكهربائية المصرية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 1.35 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 700 ألف سهم، وشراء الثالثة 445 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة بحوزة الشركة إلى 2.62%، وشراء الرابعة 1.3 مليون سهم خزينة والتي تمثل نسبة 0.13% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 1.3 مليون سهم خزينة تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة.





تعاملات الداخليين

مالت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للشراء خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 130.5 ألف سهم، 127.9 ألف سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 12850 سهم، 201.2 ألف سهم، 42 ألف سهم، 198.7 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

السويدي إليكتريك

قالت شركة السويدي إليكتريك، إن شركتها التابعة شركة رواد الحديثة، قد وقعت عقدًا بقيمة حوالي 418 مليون جنيه لصالح شركة شركة إيبيكو للأدوية لإنشاء مشروع مصنع إيبيكو 3 لإنتاج الأدوية والبدائل الحيوية، وسيتم تنفيذ المشروع في خلال 13 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، وتبلغ استثمارات المصنع الجديد 2 مليار جنيه ويقام على مساحة 10500 متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، ويقام لأول مرة بفكرة بناء الأقسام والمناطق الإنتاجية الحيوية مسبقًا خارج مصر ثم نقلها جاهزة للتركيب.

الإسكندرية للخدمات الطبية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تلقت كتابًا من شركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، وشركة تواصل هولدنجز بشأن طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) ليصبح 49 جنيهًا للسهم الواحد بدلًا من 47.67 جنيه، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.