أبو الغيط يلتقي وزير خارجية مالطا على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

بيشوي رمزي

إلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء إيان برج وزير الخارجية و الشؤون الأوربية و التجارة في مالطا.

و صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط قدم التهنئة للوزير المالطي بمناسبة فوز بلاده بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2023-2024، مؤكدا في هذا الصدد أن الجامعة العربية تعول على مالطا لتلعب دورا داعما للقضايا العربية المطروحة على اجندة عمل مجلس الأمن خلال تلك الفترة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى القضية الأهم لإحلال السلام في المنطقة و العالم، و مشيرا إلى مواقف مالطا الإيجابية والداعمة للقضايا العربية.

و أشار أبو الغيط إلى أن مالطا، بحكم تاريخها المشترك مع العالم العربي و جغرافيتها المتميزة، تدرك بشكل عميق القضايا و المشاغل العربية، ويمكن أن تكون همزة وصل مهمة لتعزيز الفهم المشترك بين ضفتي المتوسط.

و قال رشدي ان الأمين العام حث الوزير المالطي خلال اللقاء على تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و أضاف رشدي ان اللقاء تناول ايضا عددا من الملفات منها الازمة الليبية وتطورات الأوضاع في سوريا و اليمن.