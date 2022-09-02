8 حالات يجوز فيها الطلاق للضرر.. أبرزها السب والقذف وعدم الإنفاق

كتب أحمد حسني - أحمد عبد الهادى

يتساءل البعض من المواطنين، عن أنواع الطلاق للضرر طبقاً للقانون، والحالات التى يجوز فيها الطلاق للضرر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون حالات الطلاق للضرر.

ويقول المحامى خالد محمد، إن الطلاق للضرر يشمل 8 حالات، موضحاً أن اكل حالة شأنها الهام ودفاعها وأسبابها طبقاً لحالة المتضرر منها، وهى كالأتى:.

1-الطلاق للضرر لسوء العشرة

2-الطلاق للضرر للزواج بأخرى

3-الطلاق للضرر للضرب

4-الطلاق للضرر للهجر

5-الطلاق للضرر للسب والقذف

6-الطلاق للضرر لسجن الزوج

7-الطلاق للضرر لغياب الزوج

8-الطلاق للضرر لعدم الانفاق