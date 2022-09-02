3 معلومات عن مكتب بريد سيدى عبد الرحمن ثانى عقب زيارة رئيس الوزراء.. اعرفها

كتبت هبة السيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مكتب بريد سيدى عبد الرحمن ثانى خلال افتتاح مجمع "تحيا مصر" للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية، والذى يقع داخل مركز الخدمات الحكومية بقرية سيدى عبد الرحمن ثانى، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ من الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى حول مختلف الخدمات التى يقدمها المركز للتيسير على أبناء القرية، ويقدم اليوم السابع 3 معلومات عن مكتب البريد. 1- يقع مكتب بريد سيدى عبد الرحمن ثانى على مساحة 152 متر مربع. 2- يضم مكتب بريد سيدى عبد الرحمن ثانى مزود بماكينة صراف إلى "ATM". 3- يوفر 7 شبابيك لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية والمجتمعية للمواطنين إلى جانب منصة مصر الرقمية. وجدير بالذكر أن منطقة بريد مطروح تضم 25 مكتب بريد إلى جانب 7 سيارات بريد متنقلة تقدم جميع الخدمات التى يقدمها مكتب البريد بمفهومه المعروف بالإضافة إلى 20 ماكينة صراف إلى "ATM" منتشرين على مستوى المنطقة.



مكتب بريد سيدي عبد الرحمن



رئيس البريد يشرح لرئيس الوزراء خدمات مكتب بريد سيدي عبد الرحمن



رئيس الوزراء داخل مكتب البريد

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد أمس افتتاح مجمع "تحيا مصر" للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية، بقرية سيدي عبد الرحمن، التابعة لمركز العلمين بمحافظة مطروح، وعدد آخر من مشروعات التنمية المستدامة بالقرية، التي نفذها صندوق "تحيا مصر" بالشراكة مع شركة "إعمار مصر".