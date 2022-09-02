2.7 مليار دولار حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا خلال 2021

رسالة لوساكا - إسلام سعيد

كشفت بيانات التجارة مع الكوميسا، تطور ملحوظ في الصادرات المصرية لدول الكوميسا خلال عام 2021 لتسجل الصادرات 2.7 مليار دولار مقابل 2.0 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع تبلغ 35%

في سياق متصل بلغت حجم الواردات المصرية من الكوميسا 900 مليون دولار في عام 2020 ثم ارتفع الرقم الي 1.4 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع تقترب من 55% .

الكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية في التحليل الأخير، وقد تمّ إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات

وتضم اتفاقية السوق المشترك لدول الشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" 21 دولة هم: مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، بوروندي، رواندا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وكينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، أوغندا، اسواتيني، زامبيا، ليبيا، سيشيل، زيمبابوي، الصومال، تونس.

وتنعقد مجموعة ورش عمل بناء قدرات منسقي الاتصالات والعاملين في وسائل الإعلام في الكوميسا، وذلك بمقر الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا، بمشاركة ممثلي 21 دولة أعضاء الكوميسا، بهدف نشر الوعي حول برامج الكوميسا على المستوى الوطني للدولة الأعضاء بالمنظمة، وقد ضم الوفد المصري المشارك بورشة العمل، محمود هلال مسؤول الإعلام بوزارة التجارة والصناعة ونائب منسق الاتصال بالكوميسا في مصر، ولبنى عصام، ملحق تجاري بالمكتب التجاري المصري في لوساكا.