اليوم السابع
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‫ وزير الرى: أعمال الحماية من أخطار السيول تساهم فى الحفاظ على الأرواح

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:06 ص
‫ وزير الرى: أعمال الحماية من أخطار السيول تساهم فى الحفاظ على الأرواح جولة وزير الرى فى بنى سويف
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن أعمال الحماية من أخطار السيول تساهم فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من خلال درء المخاطر الناتجة عن السيول وحصاد المياه للاستفادة منها كمورد اضافى فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة.

وأضاف سويلم أنه فى اطار خطة وزارة الموارد المائية والرى لحماية المدن والقرى والبنية التحتية من اخطار السيول فقد قام قطاع التوسع الأفقى والمشروعات احد قطاعات مصلحة الرى بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية من السيول بجميع محافظات الوجه القبلى بزمام الادارات العامة للتوسع الأفقى والمشروعات والتى مقرها اسنا واسيوط وبنى سويف.

الجدير بالذكر  أن قطاع التوسع الافقى ينفذ خلال العام المالي 2022/2023 حوالى 71 عمل صناعى بقيمة اجمالية 973 مليون جنيه هذه الأعمال تتنوع ما بين " 14سد و27 بحيرة صناعية و3 حوض تهدئة و25 جسر حمايةو2 حاجز توجيه" وذلك لحماية المدن والقرى والبنية التحتية من أخطار السيول بمحافظات  "سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، القاهرة" .

 

 


الرى

السيول

الحماية من السيول

مياه السيول



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