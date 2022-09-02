‎6 التزامات على المشرف المرافق للمعتمرين.. تعرف عليها

كتب محمد أسعد

وضعت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، 6 التزامات على مشرفي الشركات السياحية المرافقين للمعتمرين، وهي:

‏١- المتابعة المستمرة لحالة المرضى من المعتمرين.

٢- إنهاء إجراءات فقد أحد المعتمرين فضلا عن الإخطار الفوري للبعثة المصرية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق البوابة المصرية للعمرة أو خطاب موجه للبعثة المصرية في الأراضي السعودية أو البريد الإلكتروني أو تطبيق WhatsApp.

٣- في حالة وفاة أحد المعتمرين يجب حضور المشرف بنفسه إلى مقر البعثة المصرية لتقديم الإخطار بذلك يدويا وكذلك إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات وكالات السفر والسياحة.

٤- توفير وسيلة العودة للحالات المرضية المحتاجة في المستشفيات حل بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي.

٥- حسن معاملة المعتمرين والقيام بجميع المهام على الوجه الأكمل لراحة ورعاية المعتمرين.

٦- عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المعتمرين طوال مدة رحلة العمرة تحت أي مسمى.