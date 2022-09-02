وكيل "صحة الفيوم": إنشاء 10 وحدات صحية ومراكز طبية ضمن مشروعات حياة كريمة

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، إنه تم حصر أعداد الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى سيتم تنفيذها بمركزى الفيوم وطامية، موضحاً أنه سيتم إنشاء 10 وحدات صحية ومراكز طبية جديدة بمركز الفيوم، وتطوير 32 وحدة صحية ومركزاً طبياً تطويراً شاملاً، بجانب رفع كفاءة 6 مراكز طبية ووحدات صحية أخرى، خلال أعمال مبادرة حياة كريمة بالمركز.
ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم شدد على إجراء كافة التنسيقات اللازمة بين مسئولي قطاعي الصحة والصرف الصحي من جهة، والمسئولين بالوحدة المخفية لمركز الفيوم لمراجعة كافة قطع الأراضى المزمع إقامة المشروعات عليها، ومعاينتها على الطبيعة، وتذليل كافة العقبات، وإعداد تقرير تفصيلي بالنتائج النهائية لتلك المعاينات، وذلك للوصول لأقصى درجات النفع العام لسكان المركز من خدمات الصحة، ورفع المعاناة عن المواطنين.
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