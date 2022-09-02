وكيل "صحة الفيوم": إنشاء 10 وحدات صحية ومراكز طبية ضمن مشروعات حياة كريمة

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، إنه تم حصر أعداد الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى سيتم تنفيذها بمركزى الفيوم وطامية، موضحاً أنه سيتم إنشاء 10 وحدات صحية ومراكز طبية جديدة بمركز الفيوم، وتطوير 32 وحدة صحية ومركزاً طبياً تطويراً شاملاً، بجانب رفع كفاءة 6 مراكز طبية ووحدات صحية أخرى، خلال أعمال مبادرة حياة كريمة بالمركز.