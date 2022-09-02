وزير الرى يتفقد مشروعات الحماية من أخطار السيول فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

رافق الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، خلال زيارته للمحافظة ، صباح اليوم، لتفقد ومتابعة بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة الوزارة في مجال الحماية من أخطار السيول، وذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس نصر بركات البلاصي وكيل وزارة الري، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولى الإدارات المركزية بمديرية الري

تفقد الوزير ونائب المحافظ مشروع رفع كفاءة مخر سنور بشرق النيل، ضمن استعدادات المحافظة لموسم السيول من خلال تطوير مخرات السيول وأعمال الحماية، واستمعا لعرض عن الأعمال المنفذة بالمشروع، والتي تضمنت تبطين قاع المخر، وأعمال تأهيل ورفع كفاءة، شملت أعمال تدبيش وتكاسى وتوسعة، بجانب تأمين خط الغاز الطبيعى المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التى تم تنفيذها، بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.

كما تفقد الوزير ونائب المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مكونات المشروع، والتي تتضمن إنشاء عدد 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب" وعدد 8 حواجز ترابية بمخرج وادى سنور، باعتماد 286 مليون جنيه تقريبًا، ضمن الحلول الفنية التى تستهدف دعم قدرة مخر سيل سنور للتصدى لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول

من جهته أوضح وزير الري أن الوزارة تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها"على مدار الساعة" برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيولالتي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يستتبعها من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع الى أقصى إنخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لإستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها ، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.

فيما أشار"سلامة" إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للأجهزة والجهات التنفيذية المعنية باستمرارمتابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار وإعداد تقارير بشكل دوري متضمنة مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، وأية عقبات قد تطرأ على سير الأعمال، لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة،مع تكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز،الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.