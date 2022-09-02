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وزراء مالية مجموعة السبع يقررون تحديد "سقف سعر" للنفط الروسى

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:32 م
وزراء مالية مجموعة السبع يقررون تحديد "سقف سعر" للنفط الروسى مجموعة السبع -أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد وزراء مالية مجموعة السبع، وضع خطط لتحديد "سقف سعر" للنفط الروسي، ووفق وسائل إعلام أمريكية، ستسمح الخطة لمشتري النفط الروسي بسعر محدد بالاستمرار في الحصول على الخدمات الحيوية، مثل التمويل والتأمين للناقلات.

 

وتصف وكالة "بلومبيرج" ذلك بـ"مناورة" تأمل من خلالها الولايات المتحدة أن تخفف ضغوط سوق الطاقة وتقلص إجمالي الإيرادات الروسية من النفط الخام.

 

وتعهد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت سابق من يونيو الجاري بدراسة خطة تحديد سقف للسعر، لكنهم لم يقدموا كثيراً من الدعم خارج المملكة المتحدة.


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