ننشر أسماء المصابين فى حادث طريق السويس - الإسماعيلية.. صور

ينشر "اليوم السابع" أسماء والحالة الصحية للمصابين الـ11 فى حادث تصادم سيارة مينى باص بالحاجز الخرسانى على طريق الإسماعيلية السويس بأبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وكان أصيب 11 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم ميكروباص كانوا يستقلونه بالحاجز الخرسانى طريق السويس بالإسماعيلية الصحراوى أسفل كوبرى أبوسلطان دائرة مركزفايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تصادم مينى باص بالحاجز الخرسانى طريق السويس بالإسماعيلية الصحراوى أسفل كوبرى أبوسلطان ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية.

واسفرالحادث عن إصابة كلا من سارة سعد السعيد 20عاما وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم ومنال عبد الرحمن سليمان 59عاما وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم وندى سعيد أحمد 22عاما وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم ومصطفى سعيد أحمد 14عاما وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم ومرفت سيد حسن 24عاما وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم ومريم سعيد أحمد 17عاما وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم ووفائى حلمى ابانوب 57عاما وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم ومحمد شحاتة جميل 45عاما وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كما أصيب إسلام رجب عبد السميع 52عاما وأصيب باشتباه نزيف داخلى فى البطن والصدر وصعوبة فى التنفس وشريف عبد المنعم حسن 45عاما وأصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وجرح 4 سم بالرأس وكدمات بالجسم وعمر شريف عبد المنعم 15عاما وأصيب باشتباه كسر بالساعد الأيمن وتم نقلهم للمجمع الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا، والمصابين جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.