نزهة ترفيهية مجانية.. جولة بحرية داخل المعدية فى مجرى قناة السويس ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

"عمار يا بورسعيد ".. عبارة كثيرا ما تتردد على ألسنة المواطنين البورسعيدية أو غيرهم من الوافدين إليها من المحافظات الأخرى وكافة البلدان العربية، خلال عبورهم الرحلة البحرية المجانية في المعدية إحدى اهم وسائل المواصلات والتي تعبر بين ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس لتربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

ولكن الأمر تخطي ربط المدينتين بعضهم البعض ليصبح الشخص العابر بين ضفتي القناة عابر أيضا بين قارتين هما الأكبر بين القارات، قارة أفريقيا _ بورسعيد _ وقارة آسيا وبها مدينة بورفؤاد، وتعد تلك الرحلة البحرية هي الأكثر متعة على الإطلاق حيث تعبر السفن العالمية والاجنبية العملاقة الناقلة للبضائع واليخوت السياحية الفاخرة، واللنشات البحرية السريعة والقاطرات المرافقة للسفن التجارية الي جانب المعديات في مشهد ساحر ليلا ونهارا وصيفا وشتاءً حيث انها تعمل على مدار الاسبوع خلال ال24 ساعة مجاناً دون دفع أي رسوم مقابل ذلك.

وتقوم هيئة قناة السويس ببناء وصيانة وتشغيل المعديات العابرة بين ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس، من خلال ترسانة بورسعيد البحرية والورش بها، ويستقلها المواطنين بالمجان (المشاة- السيارات الأجرة- الملاكي" التي تحمل لوحات بورسعيد، للانتقال بين ضفتي القناة، بينما يجري سداد رسوم عبور السيارات الأخرى.

وتعبيراً منهم عن سعادتهم بتلك الرحلة البحرية المجانية يحرص الكثير من المواطنين على التقاط الصور الفوتوغرافية التذكارية ومقاطع الفيديو من داخل المعدية خاصة مع مرور السفن العابرة للقناة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مشهد لن تجده سوي في الدول الاوروبية تجد طيور النورس تصاحب المعديات خلال عبورها لاسيما في فصل الشتاء، ويزداد المشهد سحرا وجمالا حينما يلقي الاهالي مصطحبين أطفالهم بقطع الخبز في المياه لإطعامها حيث تتجمع طيور النورس بالعشرات بجوار المعديات ويلتقط الركاب الصور معها.

وتجد العديد من المواطنين ببورسعيد يستقبلون المعديات للاستمتاع فقط بذلك الجو الرائع ذهابا وايابا بين ضفتي القنال، فرحين بتلك الرحلة البحرية المجانية لتكون جزء من عطلتهم للترويح عن النفس، وكثيرا ما كتب الشعراء وتغني بها لاسيما في اغاني السمسمية التراثية وايضا ارتبطت تلك الرحلة بأوقات السلم والحرب.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، من إحدى المعديات التابعة لهيئة قناة السويس في محافظة بورسعيد، والتي يتخذها الأهالي وزوار المحافظة فسحة في المياه مجانية، هذه الرحلة الترفيهية المجانية بالإضافة إلى مبنى هيئة قناة السويس الأثرى المطل على المجري الملاحي.

و تستغرق الرحلة المجانية داخل مياه قناة السويس حوالي 10 دقايق، بعد تحميل السيارات والركاب المعدية، وتكون الرحلة وسط مياه القناة والمشاهد الطبيعية من سماء صافية وطيور ومياه.