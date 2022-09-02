وذكرت رئاسة الحكومة التونسية -في بيان الخميس- أن ذلك جاء خلال استقبال بودن لأمين عام الاتحاد بقصر الحكومة بالقصبة.

وأوضح البيان أن اللقاء مثل فرصة للحديث حول تقدم المفاوضات القائمة بين الحكومة ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل.

كانت بودن والطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، قد وقعوا، في أغسطس الماضي، على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.