نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق للتعرف على النتيجة

وكانت أكدت وزارة التعليم العالى أن مكتب التنسيق بدأ في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 ولمدة خمسة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه قد تقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وسيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.