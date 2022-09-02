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نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق للتعرف على النتيجة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:00 ص
نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق للتعرف على النتيجة نتيجة تقليل الاغتراب
كتب محمد صبحى

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أتاح موقع التنسيق الإلكترونى نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات بين الكليات" بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى والثانية للتنسيق، وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى هنا
 
وكانت أكدت وزارة التعليم العالى أن  مكتب التنسيق بدأ في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 ولمدة خمسة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.
 
وأوضح مكتب التنسيق، أنه قد تقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وسيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

 


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نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب

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