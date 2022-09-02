مقتل رجل دين فى انفجار خارج مسجد بمدينة هرات غرب أفغانستان

كتب محمد شعلان

وقع انفجار خارج مسجد بمدينة هرات غرب أفغانستان أسفر عن مقتل رجل دين، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية كابول، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى وقع فى أحد مساجد العاصمة، إلى 21 قتيلا، بالإضافة إلى 33 مصابا.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، حسبما نقل موقع "الشرق" إنّ انفجاراً وقع "فى مسجد خلال صلاة العشاء" فى شمال غرب المدينة وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وأفادت مصادر طبية وأمنية بأفغانستان، بمقتل 3 أشخاص على الأقلّ ولإصابة أكثر من 20 شخصاً آخرين بجروح فى تفجير استهدف مسجدًا مكتظاً بالمصلين فى كابول.

من جانبها، أكدت منظمة إيميرجنسي الإيطالية التي تدير مستشفى في العاصمة الأفغانية، أنّها استقبلت 27 شخصاً، بينهم 3 ضحايا.

وقالت المنظمة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنّ "معظم الجرحى الذين استقبلناهم بعد الانفجار الذي وقع في مسجد يعانون من جروح ناجمة عن شظايا قنبلة أو حروق".