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مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بالغربية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:55 م
مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بالغربية إسعاف -أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق قرية كتامة مركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمان والمصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق قرية كتامة مركز بسيون.
 
وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة بموتوسيكل واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين تم رفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مدير امن الغربية

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