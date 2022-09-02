مصرع عامل عقب سقوط غطاء بالوعة حديد على رأسه فى أخميم سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل بإحدى شركات المقاولات يبلغ من العمر 40 عامًا، مصرعه عقب سقوط غطاء بالوعة بئر صرف صحي سقط علي رأسه أثناء العمل بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بإصابة عامل سقط عليه غطاء بالوعة حديد أثناء العمل داخل بئر للصرف الصحى بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وهدة مباحث مركز شرطة أخميم بوصول المدعو صابر ا م 40 عامًا، عامل بشركة أحمد خلف الله للمقاولات ويقيم دائرة مركز طهطا إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً " إشتباه نزيف بالمخ " وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمه له.

وبسؤال المدعو شادي م ر ش 23 عامًا، مشرف مساحة بذات الشركة ويقيم دائرة الغربية بأنه أثناء تواجد المذكور بعمله ببئر صرف صحي سقط علي رأسه غطاء حديدي خاص بالبئر مما نتج عنه إصابته ووفاته ونفي الشبهة الجنائية وتم إستدعــاء أحد أهليته لسؤالــه تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.