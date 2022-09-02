مصرع طفل صدمته سيارة بساقلته شرقى محافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يقيم بدائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج على إثر تعرضه لحادث سيارة وتم نقله للمستشفى المركزى بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " كسر مضاعف بالجمجمة ونزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة بدائرة المركز وتم نقله للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد الكاشف رئيس مباحث المركز بوصول الطفل ع ع م 8 ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى ساقلته المركزى" جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو عبد الله ع م م 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إصطدمت بـه سيارة " فنطاس صرف صحي أهالي " قيادة المدعو محمد ا ب خ 43 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته تــم التحفــظ علــي السيـــارة وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " كسر مضاعف بالجمجمة ونزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية.