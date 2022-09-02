مصرع طفل رضيع صعقًا بالكهرباء داخل منزله فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى طفل رضيع يبلغ من العمر عام مصرعه صعقا بالكهرباء بمنزله بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج عقب ملامسة يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه لصعق التيار الكهربائى بدائرة المركز وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة إلى مشرحة المستشفى المركزى والتي صرحت بدفن الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول الطفل مازن ا س ع البالغ من العمر عام ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى "جثة هامدة" إدعاء صعق كهربائي.

وبسؤال والده "أحمد .س. ع. ا" 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.