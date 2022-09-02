اليوم السابع
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الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:55 م
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مصرع شخصين فى حريق داخل إحدى الكافيهات الشهيرة بأسيوط

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:17 م
مصرع شخصين فى حريق داخل إحدى الكافيهات الشهيرة بأسيوط سيارة إسعاف - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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لقي  شخصان مصرعهما متأثرين بحروق بالغة وكسور، نتيجة انفجار اسطوانات غاز إثر اندلاع حريق فى إحدى الكافيهات بشارع المحافظة التابع لدائرة قسم ثاتى أسيوط، ونتج عنها تفحم كامل لمحتويات وحدة التكييف.

كان محافظ أسيوط ، تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الكوارث والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد انفجار أسطوانة غاز فريون أثناء إجراء الصيانة اللازمة لتكييفات أحد المطاعم الكائنة أمام ديوان عام المحافظة بشارع الثورة، ما أدى اإلى إصابة 3 أشخاص من فنيى التكييف وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعلى الفور توجه المحافظ إلى موقع الحادث للوقوف على أعمال إنقاذ المصابين والسيطرة على الحادث، وتم توجيه الحماية المدنية والإسعاف الى موقع الحادث، كما انتقل اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة إلى موقع الحادث في وجود محمود ياسين رئيس حي شرق ومروان إبراهيم نائب رئيس الحي، وتم توجيه سيارات الإطفاء قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد إسلام زكريا وكيل إدارة الحماية المدنية بأسيوط و3 سيارات اسعاف لنقل المصابين كما تم فصل المرافق عن المطعم من غاز وكهرباء ومياه.

 

 


اسيوط

حريق اسيوط

انفجار كافيه أسيوط

حوادث أسيوط



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