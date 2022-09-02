مراكز شباب كفر الشيخ تشهد مهرجانا رياضيا للفتيات وتدريبا للموهوبين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ إقامة العديد البرامج والفعاليات المتنوعة من بينها المسابقات الرياضية وتدريب الموهوبين، ورصدت كاميرات المنسقين الإعلاميين بمراكز الشباب تسليم الحزام الأصفر لفريق الكاراتيه بشباب سد خميس بسيدى سالم، كذلك تدريب الموهوبين بمركز التنمية الشبابية بدسوق على فنون المسرح.

ووأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية مستمرة في استكمال انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب كونها الجهة المختصة بالإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية بها، وعن رؤية وزارة الشباب بتحويل مراكز الشباب قبلة النشء والشباب أوضح محروس، أنها أصبحت موطنهم للترفيه والتثقيف إلى جانب دورها فى إعداد جيل محبا للرياضة وجعلها أسلوب حياة، رافعين شعار " الرياضة مش بس كورة" بتقديم تدريبات الكاراتيه، كرة السلة وغيرها من الألعاب ، يأتى ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب و متابعة مديري الإدارات الفرعية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب، أن رياضة المرأة تحظى باهتمام كبير، مشيراً إلى المهرجان الرياضي للمسابقات البدنية للفتاة والمرأة الذى أقيم بمركز شباب فوه من تنفيذ ادارة التنمية الرياضية بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، بمشاركة 40 فتاة وتوزيع الجوائز على الفائزين لتشجيعهن على الاستمرار في المشاركة في الفعاليات والبرامج المتنوعة المقدمة من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية.