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محافظ جنوب سيناء يشدد على إنهاء أعمال تطوير السوق التجارى القديم بشرم الشيخ

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:50 م
محافظ جنوب سيناء يشدد على إنهاء أعمال تطوير السوق التجارى القديم بشرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي الانتهاء من كافة أعمال تطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، ومنطقة مصر القديمة، وساحة مسجد الصحابة، وإضاءته استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بمنطقة السوق القديم مساء اليوم ، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم.

 

وأشار المحافظ، إلي أن السوق التجاري القديم بشرم الشيخ يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ علي التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة الي أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة.

 

وحرص المحافظ خلال الجولة علي لقاء السائحين والزائرين واستطلاع آرائهم الذين أشادوا بأعمال التطوير الجارية بكافة أنحاء المدينة.

 

اعمال التطوير
اعمال التطوير

 

السوق التجارى
السوق التجارى

 

جولة المحافظ
جولة المحافظ

 

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 


محافظة جنوب سيناء

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