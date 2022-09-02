محافظ الشرقية يطمئن على حالة مصابى حادث اصطدام قطار بميكروباص بمستشفى فاقوس

الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمستشفي فاقوس المركزي، للاطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي حادث اصطدام قطار رقم 175 بخط أبو كبير / فاقوس / الصالحية بميكروباص مخالف أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وذلك حسب تقرير إدارة الرعاية الحرجه والعاجلة بمديريه الشؤون الصحية.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

واطمأن المحافظ على المصابين واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم وتبين إصابتهم بجروح متفرقة ما بين سحجات وكسور وكدمات بالوجه والفخذين وجميعهم تحت الملاحظة الطبية، كما تم تحويل إحدى الحالات المصابة بنزيف بالبطن والمخ لمستشفى الزقازيق العام لمتابعتها وتقديم العلاج اللازم لها.

كما التقى محافظ الشرقية بأسر المصابين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لهم، ليصدر توجيهاته لإدارة المستشفي بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم طوال مده إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج وعودتهم إلى منازلهم بسلام.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين طبقاً للقانون، وكذا التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

كما أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، داعيا المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

رافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام والدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.



محافظ الشرقية ينتقل لمستشفى فاقوس