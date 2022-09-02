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محافظ الشرقية: انتهاء موسم توريد القمح ونتصدر المركز الأول على مستوى الجمهورية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:44 م
محافظ الشرقية: انتهاء موسم توريد القمح ونتصدر المركز الأول على مستوى الجمهورية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية انتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام 2022 على مستوى مراكز المحافظة بكمية بلغت (٦٣٠٠٣٩) طن و (٨٢٣ ) كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد من شهر أبريل الماضي حتى اليوم، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة بلغت ٤٢٣ ألف و٢٢٢ فدان.

 

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الموسم يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى، وذلك بعد أن تصدرت المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية .

 

وأشاد المحافظ  بدور كافة الجهات المشاركة  في أعمال توريد القمح المحلي و تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أعلى كمية توريد هذا العام، مشيرًا إلى أن أعمال توريد محصول القمح تمت وفقاً للضوابط والإشتراطات اللازمة والتي ساهمت في إنجاح  موسم الحصاد والتوريد.

 

وكانت مديرية التموين بمحافظة الشرقية قد صرحت في أبريل الماضي أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٥٥ موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من ( بنك التنمية و الائتمان الزراعي ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ شركة المصرية للصوامع و التخزين ـ شركة مطاحن شمال ) تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع الخاصة بالمحافظة.


ممدوح غراب

محافظ الشرقية

القمح المحلي

المحافظة

الشرقية



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