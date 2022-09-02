محافظ السويس يتابع إجراءات علاج المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس العين السخنة

السويس - فريق المحافظات

تابع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الإجراءات الطبية لعلاج المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس العين السخنة ناحية الجلالة، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين.

وشدد محافظ السويس علي الأطقم الطبيه ببإتخاذ جميع الإجراءات والعمليات للمصابين علي الوجه الأمثل، وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه طلب تسهيل إجراءات نقل ودفن ضحايا الحادث في محافظاتهم.

وكان العشرات من المواطنين من أهالي السويس قد توافدوا علي المركز الإقليمي للدم بمحافظة السويس للتبرع لإنقاذ عشرات المصابين في حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس العين السخنه ناحية الجلالة.

وحرص أبناء المحافظة علي تقديم الدعم من المياه والمأكولات لأسر الضحايا والمصابين الذين توافدوا علي مستشفي السويس العام ومشرحة السويس.

كان الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب اتوبيس سياحي رقم يحمل لوحات س أ د 182 ناحية العين السخنه كان في طريقه إلى أحد القري السياحية.

علي الفور تم توجيه 40 سيارة اسعاف الي موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين .

وتابع الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات المشرف على مستشفي السويس العام إجراءات تسكين الحالات المصابة جراء الحادث.