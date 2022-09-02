اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة وشارع الجامعة بجنوب الجيزة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:00 م
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة وشارع الجامعة بجنوب الجيزة جانب من جولة المحافظ
كتب سيد الخلفاوى - مرام محمد

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، على متابعه نسب تنفيذ أعمال التطوير بميدان النهضة وشارع الجامعه بحي جنوب الجيزة وذلك في إطار اعمال التطوير الشامل الذي يشهدها القطاع والتي ضمت تطوير شوارع مراد والبحر الاعظم ونفق عباس و النيل والتحرير وشارل دى جول .

وجه محافظ الجيزة كلا من رئيس حي جنوب وهيئة النظافه بضرورة مراعاة الشكل الجمالي والحضاري أثناء تنفيذ الأعمال والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والأشجار لتحسين الصورة البصرية مع إجراء الصيانات الدورية لها .

وكلف المحافظ برفع مخلفات الأعمال أولا بأول ورفع كفاءة أرصفه المشاه والبلدورات ومسار سير المواطنين لتسهيل الحركة وعدم إعاقة الحركة المرورية .

كما تفقد محافظ الجيزة، نماذج الأكشاك الحضارية الجديدة بأحياء الدقي والعجوزة، وهي الخطة التي تنفذ بالعديد من القطاعات لتحسين الشكل الجمالي للطريق والتى وجه المحافظ خلال معاينتها بعدم التعدى على نهر الطريق ورصيف المشاه والإلتزام بالمساحات المحددة وعدم تجاوزها  .

شملت جوله محافظ الجيزة، متابعه حاله النظافة والإشغالات بعدداً من الاحياء والتأكد من تواجد ورديات العمل الميدانى لرفع المخلفات والتجريد، مشدداً على ضرورة ان يكون العمل علي مدار اليوم للحفاظ على الحالة العامة للطرق  .

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

جولة المحافظ
جولة المحافظ

 


الجيزة

محافظ الجيزة

ميدان النهضة

شارع الجامعة

جنوب الجيزة



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