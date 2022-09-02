محافظ أسيوط: مراكز وأحياء المحافظة تواصل تنفيذ فعاليات مبادرة 100 مليون شجرة

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة تواصل جهودها فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والجهود المصرية فى ملف المناخ وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27" التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والحياء بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبى الطرق العامة وذلك لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة فى إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بقيادة مصطفى على رئيس المركز أعمال تشجير وزراعة لبعض الأشجار المثمرة على جانبى الطريق السريع والمحاور الرئيسية ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة وجارى الاستكمال فى باقى الطرق والمحاور.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق العامة والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبى الطرق السريعة إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كل الإمكانيات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتى تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التى بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ مناشدًا المجتمع المدنى والمواطنين بمشاركة الجهاز التنفيذى بتنفيذ حملة التشجير الموسعة الجارية بقرى مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار وخاصة المثمر منها على جانبى المحاور الرئيسية والشوارع التى تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وكذلك لتحسين نوعية الهواء.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط عقدت عدة اجتماعات تنسيقية وندوات توعوية للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك من خلال دعوة كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين ورجال الأعمال والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء للمشاركة فى تلك المبادرة الهامة كما تم الإعلان عن المسابقة الخاصة بالمشروعات من خلال التسجيل بالمنصة الإلكترونية والتى بدأ التسجيل بها من 21 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 /9 /2022.



تشجير بالغنايم



تشجير بالغنايم



تشجير بالغنايم



تشجير بالغنايم