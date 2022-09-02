محافظة القاهرة تنفى إزالة مقبرة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين

كتب سيد الخلفاوى

نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة المحيطة بها ، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا عليها علامة الإزالة لمدفن طه حسين، جنوب القاهرة بالمقطم، فيما نفت محافظة القاهرة ذلك الأمر.

وفى السياق أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انه لم يصدر قرار بازالة مقبرة عميد الادب العربي الواقعة فى منطقة مقابر قرافة سيدي عبد الله بمنطقة التونسي بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري بنطاق حي الخليفة بجنوب القاهرة ولا تدخل ضمن اعمال التطوير التي تتم حاليا.