للحصول على صحة جيدة.. أطعمة ينصح بعدم تناولها بعد سن الـ60

كتبت فاطمة ياسر

"اتباع نظام غذائى صحى يساوى صحة جيدة" مقولة نقرائها بشكل دائم، وثبتت فعاليتها خاصة مع الأشخاص عند تقدمهم فى العمر، وهذا يعنى أنه كلما تقدمت فى العمر يجب الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، وتحديده أيضا للحد من التعرض لأى مضاعفات صحية.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع verywellhealth إلى أنه مع تقدم العمر وقبل الوصول لسن الـ60 يجب اتباع نظام غذائى محدد، والابتعاد عن تناول بعض الأطعمة التى قد تعرضك للخطر، وتؤثر بشكل سلبى على صحتك العامة، ومن ضمن هذه الأطعمة التالى:

- المعجنات والفطائر: فهذه الأطعمة تحتوى على سعرات حرارية عالية، وأيضا نسبة عالية من السكريات، وبالتالى تزيد من فرص تراكم الدهون فى الجسم، وتعرض الشخص لزيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر بالدم.