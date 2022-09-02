كمين ينهى رحلة تاجر مواد مخدرة قبل ترويج بضاعته فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، في بولاق الدكرور، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للإتجار بها، وكشف عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بعد أن كشفت التحريات تردد عاطل على عدة مناطق في بولاق الدكرور، والمناطق المحيطة بها، لترويج المواد المخدرة بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.