قطار حياة كريمة يجوب قرى المنيا.. مراكز طبية وشباب بالعدوة ومدرسة إعدادى بملوى

قطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لا يتوقف عن التجوال داخل قرى محافظة المنيا، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بين مدارس ومراكز شباب ومراكز طبية ومشروعات الصرف الصحى التى تزين كل قرى المحافظة، إلى جاني تبطين وتأهيل الترع الذى يزين كافة القرى بتكلفة حوالى 2 مليار و700 مليون جنيه.

ويشهد مركز العدوة عدد كبير من المشروعات بمختلفة قرى المركز وخاصة قرى الوحدة المحلية صفانية، ومنها العمل بالمركز الطبى، و مركز رعايه الأسرهة، بالإضافة الى مركز شباب منشأة الساوى.

وفى مركز ملوى يجرى العمل فى 19 قطاعا متنوعا، ومن بين القرى الوحده المحليه بالروضة، والتى تشهد أنشاء مشروع الصرف الصحي بقريه البياضيه، كما يجرى البدء فى انشاء محطه الرفع، والى جانب إنشاء مدرسه إعدادى و ثانوى والتى تشهد أعمال الأنتهاء من التشطيبات النهائية.

أما مجلس قروي بني حرام التابع لمركز ديرمواس جنوب المنيا، قال محمد تامر أحد أهالى القرية، إن المجلس يجرى فيه الكثير من المشروعات التى طالب بها الأهالى فى اللقاءات المجتمعية التى تم عقدها سواء كانت مشروعات صرف صحى و مراكز طبية أو مجمعات خدمية أو مراكز شباب، وهى الآن تحولت من مجرد طلبات فى وقت قصير إلى واقع يشهد عليه الجميع، وجميعنا يقدم الشكر للرئيس على مبادرة تطوير الريف المصرى.

وأضاف محمد عيسى أحد أهالى ملوى، أن المركز يشهد العديد من المشروعات التى كانت مجرد حلم فقط، وكنا نتمنى أن يتحقق ولو جزء صغير منها، لكن مع مبادرة حياة كريمة تحولت أحلامنا إلى واقع، فنحن الآن نشاهد مكاتب البريد المتطورة، ومراكز الشباب التى ظلت قرى كثيرة فى ملوى محرومة منها، الى جانب مجمعات الخدمات الزراعية وغيرها من المشروعات التى رفعت الكثير عن كاهل المواطن بقرى ملوى.

ومن ناحيته قال عامر طه رئيس مدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية تكثف الجهود لسرعة أنهاء الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة ، والعمل على إزالة العقبات التى تعوق سرعة الإنجاز والإنتهاء من المشروعات وتقديم كافة الدعم للقائمين علي التنفيذ ورفع تقرير يومي يتضمن موقف ونسب التنفيذ.

ومن ناحيته قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا أن المحافظة تتابع بشكل مستمر نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة، في تلك القطاعات، وعى ديرمواس وملوى وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة وتضم 192 قرية و757 تابع لتلك القرى،بتكلفة حوالى،23 مليار جنيه ويستفيد من ها ما يقرب من 3 مليون مواطن.

وقال المحافظ أنه تم التوجيه بتشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية، برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، تضم في عضويتها، ممثلي كلا من، الهيئة القومية لمياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات، على أن تقوم تلك اللجان بعمل حصر شامل ومدقق لكافة الشوارع، لسرعة تنفيذ أعمال وصلات المياه المنزلية لها.