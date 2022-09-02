فوضى السلاح فى أمريكا.. "‏AP‏": سلطات فينيكس صادرت 711 بندقية فى أسبوعين

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وكالة اسوشيتد برس ان معدلات جرائم القتل تنخفض في بعض المدن الأمريكية الكبرى ، مثل ‏نيويورك وشيكاغو ، ولكن في حالات أخرى تتزايد عمليات القتل ، لا سيما من البنادق. ‏

في بورتلاند ، ارتفع معدل جرائم القتل بنسبة 207% منذ عام 2019 ، وكان هناك أكثر من 800 ‏حادث إطلاق نار حتى الآن هذا العام، في فينيكس ، قال قائد الشرطة جيري ويليامز هذا الأسبوع إن ‏عنف السلاح كان أسوأ ما شاهدته منذ 33 عامًا في العمل.‏

وقال: " عطلة نهاية الأسبوع التي أحصت 17 حادث إطلاق نار و 11 جريمة قتل في جميع أنحاء ‏المدينة ، هذه ليست قضية شرطة فينيكس فحسب ، إنها قضية مجتمعية"، وأشار الى ان ‏الشرطة تكثف من الحذر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع عيد العمال ، مع احتفالات نهاية الصيف التقليدية ،حيث ستدفع بدوريات إضافية حيث يستعدون لمزيد من العنف المحتمل.‏

في الأسبوعين الماضيين ، صادرت السلطات في فينيكس 711 بندقية وقامت 525 عملية اعتقال ‏ذات صلة بالبنادق كجزء من حملة قمع مستهدفة. وقالت الشرطة إن ما يقرب من 90% من جرائم ‏القتل هناك هذا العام تمت بالبنادق.‏

قال جيمس فوكس ، الأستاذ في جامعة نورث إيسترن الذي أنشأ قاعدة بيانات لعمليات القتل ‏الجماعي التي تعود إلى عام 2006 ، إن الضحايا الذين قتلوا في عمليات إطلاق نار جماعي يشكلون ‏حوالي 1٪ من جميع القتلى في جرائم القتل بالأسلحة النارية على مستوى البلاد.

وأضاف: "لدينا ما يصل إلى 20000 جريمة قتل بالأسلحة النارية سنويًا ، ومعظمهم ضحية واحدة. ‏أحيانًا اثنان ، وأحيانًا ثلاثة ، (لكن) نادرًا ما يكون أربعة أو أكثر "، مشيرا الى ان الحادث يعد اطلاق نار جماعي اذا زاد عدد القتلي عن اربعة

وأشار خبراء اخرين الى ان الوباء والاضطراب الاجتماعي الذي تسبب فيه له دورًا في ذلك. قال جيفري ‏بوتس ، مدير مركز البحث والتقييم في كلية جون جاي للعدالة الجنائية بجامعة مدينة نيويورك ، إن ‏ثمانية ملايين أمريكي أصبحوا يمتلكون أسلحة لأول مرة بين عامي 2019 و 2021.‏