فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب طنطا 3 ساعات للصيانة اليوم

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة كهرباء الغربية، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب طنطا، اليوم الجمعة الموافق 2022/9/2، من الساعة السادسة صباحًا وحتي الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية والنظافة.

وأشارت الشركة، إلى أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار بحي أول طنطا هي "شارع النحاس، طه الحكيم، سوق الجبان، الفاتح، نادي المعلمين، نجف الجامعة، مدخل كفر عصام من السريع، حي الشجرة علي السريع، منطقة طنطا سكان، محمد عبده، علي مبارك، البطرويشي، المديرية والمحطة، شارع عبد الحليم، السنترال، مجمع المحاكم، مبني قوات الأمن، النجدة، المطافي، اللاسلكي، الحماية المدنية، ترعة سنارة، المعاهدة، شارع عثمان محمد، شارع اسكندرية، كفرة السجن، عمر زعفران، دحديرة صبري، ميدان السيد البدوي، السكة الجديدة، مستشفي الفيروز، مستشفي الهلال، الجامعة والأورام، التأمين الصحي، مستشفي الجراحات العامة، الرقابة الإدارية، سوق الجملة، مصطفي كامل، الصواف، طريق سوبر، كفر عصام البلد، الصاغه، هيئة قضايا الدولة".

وتهيب الشركة أهالي وقاطني تلك المناطق المذكورة والمستشفيات والمخابز، توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.