فاقوس تستعد لتشيع جثامين طالبة الطب روان وابن خالتها ضحايا تصادم ميكروباص بقطار

الشرقية - إيمان مهنى

يستعد أهالي مركز فاقوس بالشرقية، لتشيع جثامين روان علاء طالبة بكلية الطب وخالها عبدالمنعم السيد ومحمود حسن شعبان نجل خالتهم، ضحايا تصادم ميكروباص بقطار الصالحية، حيث أصدرت نيابة فاقوس منذ قليل التصريح بدفن الضحايا وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة .

واتشح مركز فاقوس بالشرقية بالحزن صباح اليوم، إثر تصادم ميكروباص بقطار الصالحية، يقل 13 شخصا من أسرة واحدة كانوا في طريقهم لقضاء يوم مصيف في الإسماعيلية، وهم الجدة و أبناءها الأربعة وأحفادها مما اسفر عن إصابة 10 بإصابات متنوعة ومصرع ثلاثة منهم وهم الصيدلانية عبير السيد، والتي توفيت نجلتها الكبري روان طالبة بكلية الطب أصيب أبناءها الأربعة إيمان وآية طلاب بالطب و نورا 10 سنوات، وأحمد 12 سنة، و هم أبناء الدكتور علاء عبدالسلام، كما أصيبت الخالة شيرين السيد والخال أيمن السيد والطفلة ليلي 6 سنوات نجله الخال المتوفي عبدالمنعم .

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور خالد فوزى مدير مديرية الصحة الحالة الصحية لمصابي حادث إصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالمستشفي ، مشددا علي عدم مغادرتهم المستشفي الا بعد تماثلهم للشفاء.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.